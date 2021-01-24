Протестувальники у Тбілісі вимагають скасування карантину

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал 1tv.ge.

Представники бізнесу, громадські активісти та члени політичних партій зібралися перед будинком уряду у неділю. Учасники акції протестують проти обмежень, запроваджених владою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Опозиційний політик Зураб Джапарідзе заявив, що обмеження повинні бути скасовані негайно.

«Є багато країн, які не закривали школи, дитячі садочки, громадський транспорт на тлі пандемії. Вони продовжують нормально жити. Прирікати людей на голод - це божевілля. Це має вже закінчитися», - зазначив Джапарідзе.

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Один з учасників акції Олександр Пайкідзе додав, що уряд Грузії повинен скасувати обмеження протягом 48 годин, інакше протестувальники почнуть пікетувати інші державні органи.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.