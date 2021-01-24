У Польщі зафіксували близько 300 ускладнень після COVID-вакцинації, одна людина померла

У Польщі від початку щеплення проти COVID-19, що триває з 27 грудня, зафіксовано 283 побічні наслідки.

У рапорті Державної санітарної інспекції Польщі зазначається, що 231 побічний ефект після вакцинації мав легкий характер, водночас одна людина померла.

За поданою інформацією, летальний випадок після вакцинації людини проти COVID-19 мав місце 20 січня у місті Олесніца Нижньосілезького воєводства на південному заході Польщі. Зокрема, після щеплення в особи з’явилася висока температура, зниження артеріального тиску, тахікардія. До людини тричі викликалася швидка допомога, утім її не було госпіталізовано. Зупинку серця і смерть особи зафіксовано ввечері 20 січня.

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич повідомив в неділю у коментарі РАР, що у міністерстві чекають на остаточне підтвердження від лікарів, що смерть була викликана щепленням. Він не виключив, що смерть вакцинованої особи була трагічним збігом обставин, а справжня причина може бути іншою.

За інформацією МОЗ Польщі, станом на 23 січня у Польщі було вакциновано понад 684 тис. людей, в основному з-поміж медичного персоналу.