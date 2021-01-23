У Росії почались перші затримання під час акцій на підтримку Навального

В Росії в суботу, 23 січня, почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, під час яких вже є перші затримані.

Як передає Укрінформ із посиланням на DW, перші акції стартували в Хабаровську близько 13:00 за місцевим часом (о 5 ранку за Києвом).

Ще до початку мітингів поліція затримала стрімерів YouTube на площі, де вони чекали, поки зберуться люди.

Незабаром на акцію в Хабаровську вийшли близько 700 осіб. Вони скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна - під суд!" і "Путін - злодій!". На площі розкидані кілька фотографій російського президента. Незабаром почалися поодинокі затримання учасників протесту.

Співробітники Омону спочатку намагалися відтіснити присутніх з площі, далі вже застосувавали кийки при затриманні. Поліція стверджує, що акція не узгоджена з владою, тому вимагає від її учасників розійтися.

Тим часом Пушкінська площа в Москві повністю перегороджена за кілька годин до майбутньої акції, повідомляє інтернет-видання SotaVision.

<< Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.



Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision pic.twitter.com/qtjpU8HwSi — SOTA (@SotaVision) January 22, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

Фото: DW