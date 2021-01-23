ООН закликає владу Білорусі звільнити всіх політичних в’язнів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан під час неформального засідання Ради Безпеки ООН, організованого за формулою Арріа.
“Я закликаю уряд Білорусі дотриматися міжнародних зобов’язань та звільнити усіх журналістів й інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організації та участі у мирних зібраннях. Закликаю також прибрати обмеження на роботу незалежних ЗМІ”, - сказала Хан.
Вона додала, що “благає уряд запросити її та Спеціального доповідача ООН з питань Білорусі здійснити візит до країни”.
Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС, Україна та ряд інших держав заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.