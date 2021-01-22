У Мінську біля Будинку уряду людина скоїла самопідпал
Фото, відео
Укрінформ
На площі Незалежності у Мінську, де зазвичай відбуваються акції протесту проти режиму президента Лукашенка, людина скоїла самопідпал.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.
Як повідомляється, полум'я з людини збили охоронці за допомогою вогнегасників.
Після цього на місце події приїхала швидка допомога, працівники якої діагностували у потерпілого понад 50 відсотків опіків і транспортували його до Республіканського опікового центру.
Зазначається, що на цей час людина перебуває без свідомості.
У свою чергу, мінська міліція заявила про поточне з'ясування обставин цього інциденту в центрі столиці Білорусі.
Раніше низка Telegram-каналів розмістили відео- і фотокадри, на яких можна побачити, як у центрі Мінська палахкотить охоплена вогнем постать людини.