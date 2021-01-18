У Білорусі силовики затримали правозахисника

Про це повідомляє центр "Вясна", передає Укрінформ.

Наразі правозахисник перебуває у Слідчому комітеті.

Зазначається, що Судаленка затримали вранці 18 січня по дорозі до офісу. У СК правозахиснику стало недобре, йому викликали "швидку".

Правозахисника затримали в рамках кримінальної справи за статтею 342 КК Білорусі ("групові дії, що грубо порушують громадський порядок"). Але частина статті та статус правозахисника у справі поки що невідомі.

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Повідомляється, що 19 січня до Слідчого комітету викликали свідків у цій кримінальній справі.

Правозахисний центр нагадує, що 6 січня в офісі "Гомельської весни" пройшов обшук, який тривав понад 9,5 годин. Весь цей час в офісі знаходився Судаленко. Після обшуку його доставили в УБОЗ, потім відпустили. Також обшук провели в його будинку.

Офіційно обшуки проходили в рамках кримінальної справи, яку було порушено проти активіста Володимира Непомнящих за нібито погрозу прокурору (ст. 366 КК РБ).

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.