У Мінську після протесту затримали 18 осіб
Укрінформ
Увечері 21 січня в Мінську білоруські правоохоронні органи затримали 18 учасників «дворового маршу» - протесту проти незаконного перебування при владі Олександра Лукашенка.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисна організація "Весна".
За даними правозахисників, затримання учасників маршу відбулися на вулиці Харківська. Їх доставили у Фрунзенське РУВС і Центр ізоляції правопорушників. Очікується, що в п'ятницю їх справи розглянуть у суді.
Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
Фото: TUT.BY