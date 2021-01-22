У Мінську після протесту затримали 18 осіб

Увечері 21 січня в Мінську білоруські правоохоронні органи затримали 18 учасників «дворового маршу» - протесту проти незаконного перебування при владі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

За даними правозахисників, затримання учасників маршу відбулися на вулиці Харківська. Їх доставили у Фрунзенське РУВС і Центр ізоляції правопорушників. Очікується, що в п'ятницю їх справи розглянуть у суді.

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Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

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