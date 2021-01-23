«Радіо Свобода» може закрити своє відділення у Москві

У редакції «Радіо Свобода» впевнені, що російський уряд недвозначно домагається їх витіснення з РФ. Зокрема, російська влада називає «Радіо Свобода» "іноземним агентом".

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Зокрема, РС заявляє про погрози штрафами та кримінальними справами проти своїх журналістів.

"Російський уряд погрожує «Радіо Свобода» багатомільйонними штрафами та можливими кримінальними справами проти співробітників, підвищуючи ймовірність витіснення американської інформаційної організації з Росії", - повідомляє NYT.

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Протягом останніх тижнів влада РФ повідомила про десятки окремих "порушень" нових вимог щодо вмісту публікацій, які оприлюднює ЗМІ - "іноземний агент".

Редактори РС заявляють, що якщо Кремль не змінить власну політику, вони припинять офіційну присутність у Російській Федерації вперше з часів розпаду СРСР.