Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через COVID-19

Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через COVID-19

Укрінформ
Через глобальну пандемію COVID-19 карнавал у Ріо-де-Жанейро цього року не відбудеться.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес.

“Це свято вимагає від державних органів та пов’язаних із самбою установ й асоціацій значної підготовки. Зробити це зараз неможливо, тому мушу оголосити, що у 2021-му році у нас не буде карнавалу”, - зазначив Паес.

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Він додав, що ”ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу та чіткого бачення економічного значення цієї культурної події для нашого міста”. “Однак, здається безглуздо уявляти собі на цьому етапі, що ми зможемо провести карнавал у липні”, - зауважив мер. 

Водночас він запевнив, що ”у 2022 році, коли всі будуть належним чином щеплені, ми зможемо вшанувати життя та свою культуру з усією інтенсивністю, на яку заслуговуємо”. 

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Як відомо, карнавал у Ріо-де-Жанейро мав відбутися 13-16 лютого, однак через пандемію COVID-19 був перенесений на середину року.

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