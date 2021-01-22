Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через COVID-19

Через глобальну пандемію COVID-19 карнавал у Ріо-де-Жанейро цього року не відбудеться.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес.

“Це свято вимагає від державних органів та пов’язаних із самбою установ й асоціацій значної підготовки. Зробити це зараз неможливо, тому мушу оголосити, що у 2021-му році у нас не буде карнавалу”, - зазначив Паес.

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Він додав, що ”ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу та чіткого бачення економічного значення цієї культурної події для нашого міста”. “Однак, здається безглуздо уявляти собі на цьому етапі, що ми зможемо провести карнавал у липні”, - зауважив мер.

Водночас він запевнив, що ”у 2022 році, коли всі будуть належним чином щеплені, ми зможемо вшанувати життя та свою культуру з усією інтенсивністю, на яку заслуговуємо”.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Як відомо, карнавал у Ріо-де-Жанейро мав відбутися 13-16 лютого, однак через пандемію COVID-19 був перенесений на середину року.