Бразилія почала масову імунізацію вакциною Sinovac

Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від COVID-19, в рамках якої після отримання дозволу на екстрене використання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech були розподілені дози вакцини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після кількох тижнів невдач багато бразильців вітали першу хвилю вакцинувань.

Міністерство охорони здоров’я дало штатам Бразилії дозвіл розпочати щеплення ввечері у понеділок, 18 січня.

Хоча деякі штати почали робити щеплення й раніше, більшість із 26 штатів Бразилії ще не отримали вакцин станом на вечір понеділка, що затримало початок вакцинації людей похилого віку та медичних працівників, які працюють в авангарді боротьби з епідемією.

Як відомо, бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до COVID-19 і відмовився приймати вакцину особисто, перебуває під запеклою критикою через відсутність імунізації в країні, де пандемія забрала вже більше 200 тисяч життів. Це найгірший показник смертності від коронавірусу після США.

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