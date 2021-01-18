Бразилія затвердила COVID-вакцини Sinovac та AstraZeneca

Влада Бразилії надала дозвіл на негайне застосування двох вакцин від COVID-19: китайської, виробництва Sinovac та британської від AstraZeneca.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Бразильський медичний регулятор Anvisa в неділю дозволив надзвичайне застосування COVID-19 вакцин від китайської компанії Sinovac Biotech Ltd та британської AstraZeneca. Це відкрило шлях до початку вакцинації на тлі смертельної другої хвилі пандемії”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що вже за кілька хвилин після того, як рада директорів Anvisa одностайно підтримала затвердження обох вакцин, 54-річна медсестра із Сан-Паулу Моніка Калазанс першою у країні отримала щеплення китайською вакциною.

Нагадаємо: президент Бразилії Жаїр Больсонаро скептично ставиться до пандемії COVID-19 та відмовився робити щеплення. Однак на нього чиниться все більший тиск стосовно початку масової кампанії вакцинування, адже недуга забрала життя вже понад 200 тисяч бразильців. Більше смертей у світі зареєстрували лише в США.