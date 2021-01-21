Байден на 100 днів призупинив депортацію зі США

Нова адміністрація під керівництвом 46-го президента США Джо Байдена з 22 січня на сто днів призупинила всі депортації з країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS).

Як зазначається, такий крок зроблений, «щоб забезпечити справедливу та ефективну систему імміграційного регулювання, орієнтовану на захист національної безпеки, прикордонної безпеки та громадської безпеки».

Крім того, призупинення депортації дозволить відомству спрямувати свої ресурси «на реагування на найактуальніші виклики, з якими стикаються Сполучені Штати».

Інформується, що тимчасова заборона депортації не включає осіб, яких підозрюють у тероризмі чи шпигунстві, або тих, що становлять загрозу національній безпеці.

Як повідомлялося, 46-й президент США одразу після інавгурації підписав низку розпоряджень, серед яких, зокрема, щодо заборони на в’їзд громадян мусульманських країн.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

Фото: Фейсбук