Рада Європи привітала рішення Байдена скасувати заборону на в’їзд до США мусульман

У Раді Європи вітають рішення нового президента США Джо Байдена скасувати заборону на в'їзд до країни громадян із країн з переважним мусульманським населенням.

Про це написав у Twitter речник РЄ Даніель Холтген, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми тепло вітаємо рішення адміністрації президента Сполучених Штатів скасувати дискримінаційну заборону на подорожі щодо мусульманських країн, а також дотримання зобов'язань щодо забезпечення релігійних свобод і толерантності», - заявили у Раді Європи.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден одним із перших своїх рішень скасував уведену 45-м президентом Дональдом Трампом заборону на в'їзд представників деяких країн із теократичними мусульманськими режимами.

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Джо Байден 20 січня склав присягу і вступив на посаду президента Сполучених Штатів, ставши 46-м главою держави.