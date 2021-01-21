Рада Європи привітала рішення Байдена скасувати заборону на в’їзд до США мусульман
Укрінформ
У Раді Європи вітають рішення нового президента США Джо Байдена скасувати заборону на в'їзд до країни громадян із країн з переважним мусульманським населенням.
Про це написав у Twitter речник РЄ Даніель Холтген, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми тепло вітаємо рішення адміністрації президента Сполучених Штатів скасувати дискримінаційну заборону на подорожі щодо мусульманських країн, а також дотримання зобов'язань щодо забезпечення релігійних свобод і толерантності», - заявили у Раді Європи.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден одним із перших своїх рішень скасував уведену 45-м президентом Дональдом Трампом заборону на в'їзд представників деяких країн із теократичними мусульманськими режимами.
Джо Байден 20 січня склав присягу і вступив на посаду президента Сполучених Штатів, ставши 46-м главою держави.