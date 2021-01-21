Китайські компанії-гіганти хочуть повернутися на фондову біржу США

Три китайські телекомунікаційні гіганти звернулися до Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) з проханням переглянути рішення про виключення їх зі списку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Спочатку NYSE заявила, що 7 січня виключить зі списку China Unicom, China Mobile і China Telecom на підставі розпорядження колишнього президента США Дональда Трампа.

Але потім американська фондова біржа передумала і вирішила виключити їх з лістингу.

Після того, як Трамп залишив Білий дім, ці три компанії запросили перевірку у NYSE.

Розпорядження колишнього президента Трампа забороняє американцям вкладати кошти в публічні компанії, які, за словами уряду США, пов'язані з китайськими військовими.

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Президент Джо Байден, який вступив на посаду, вже почав скасовувати деякі укази Трампа, але поки що невідомо, як він вчинить з указами, що стосуються китайських компаній і національної безпеки.