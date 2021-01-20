Інавгурація Байдена «підняла» світові фондові ринки

Світові фондові індекси та ціни на нафту піднялися до рекордних показників після набуття Джо Байденом повноважень президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

“Світові фондові ринки зросли до нових рекордних показників, ціни на нафту підскочили, а цінні папери Держказначейства США подешевшали на тлі того, що інвестори оцінюють вірогідність запровадження подальших заходів стимулювання економіки США після приходу до влади нової адміністрації Байдена та ризики погіршення ситуації із пандемією COVID-19 у Китаї та США”, - йдеться у матеріалі.

Reuters нагадує, що Джо Байден минулого тижня пообіцяв прийняти новий план підтримки економіки та пришвидшення розповсюдження вакцин, який обійдеться державній скарбниці майже в $2 трлн.

“Під час денних торгів на біржі у Нью-Йорку індустріальний індекс Dow Jones зріс на 206.91 пунктів або на 0,67%, S&P 500 здобув 45.24 пункти або 1,19%, а Nasdaq додав 223.37 пунктів або 1,73%”, - вказує агентство.

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На 0,7% виросли в ціні акції європейського індексу Euro STOXX, 1% додав азійсько-тихоокеанський індекс MSCI, 1,1% гонконгський Hang Seng, а австралійські акції зросли до найвищого в історії рівня.

Окрім цього на 1% виросла ціна золота й на 0,81% подорожчав барель нафти сорту Brent.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.