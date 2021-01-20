Єгипет і Катар домовилися про відновлення дипвідносин

Єгипет і Катар домовились відновити дипломатичні відносини.

Про це заявили у середу у Міністерстві закордонних справ Єгипту. Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Цей крок став продовженням домовленості між Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном та Єгиптом на початку цього місяця щодо припинення спільного бойкоту Катару, котрий розпочався у 2017 році через звинувачення Дохи у підтримці тероризму.

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"Арабська Республіка Єгипет та Держава Катар обмінялись сьогодні, 20 січня 2021 року, двома офіційними меморандумами, на підставі яких дві країни домовились відновити дипломатичні відносини", - йдеться у заяві єгипетського МЗС.

12 січня Єгипет відкрив свій повітряний простір для літаків з Катару, авіасполучення між двома країнами було відновлене.

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Єгипет та ОАЕ також мали протистояння з Туреччиною та Катаром в Лівії, де підтримували протилежні сторони, що воюють.

Представник катарського міністерства закордонних справ пообіцяв Єгипту на перемовинах у суботу, що його країна змінить політику свого телеканалу "Аль-Джазіра" щодо Єгипту, повідомили Reuters два єгипетських джерела. Він також пообіцяв, що Доха не буде втручатися у внутрішні справи Єгипту.

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