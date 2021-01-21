«Репортери без кордонів» закликають ФРН матеріально підтримати білоруських журналістів
Відповідне звернення розміщено на сайті організації, передає Укрінформ.
«Кошти для допомоги Білорусі, які пообіцяло Міністерство закордонних справ, тепер мають бути використані швидко», - сказав керуючий директор RSF Крістіан Мір.
За його словами, уряд Німеччини має підтримати тих журналістів, яких режим Лукашенко хоче змусити замовкнути, та просувати незалежні ЗМІ, які повідомляють про ситуацію в Білорусі - незалежно від того, з яких країн вони працюють. «Перш за все, ця допомога повинна використовуватися небюрократично і виходити за рамки існуючих програм», - зазначив Мір.
Як повідомлялося, 17 січня МЗС Німеччини оголосило, що надасть 21 млн євро на підтримку білоруського громадянського суспільства.
У вівторок, 19 січня, остаточно втратив статус засобу масової інформації білоруський сайт новин Tut.by. Минулого четверга, 14 січня, силовики три години обшукували редакцію БелаПАН, найстарішого незалежного інформаційного агентства країни: вони взяли з собою різні документи та дванадцять жорстких дисків; робота агентства «паралізована». Нині дев'ять журналістів перебувають у в'язниці в Білорусі. Шість членів незалежного прес-клубу «Білорусь» були заарештовані 21 грудня.
У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
Фото: tut.by