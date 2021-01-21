«Репортери без кордонів» закликають ФРН матеріально підтримати білоруських журналістів

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) закликає уряд Німеччини оперативно і без зайвої бюрократії підтримати переслідуваних режимом Лукашенка працівників засобів масової інформації в Білорусі.

Відповідне звернення розміщено на сайті організації, передає Укрінформ.

«Кошти для допомоги Білорусі, які пообіцяло Міністерство закордонних справ, тепер мають бути використані швидко», - сказав керуючий директор RSF Крістіан Мір.

За його словами, уряд Німеччини має підтримати тих журналістів, яких режим Лукашенко хоче змусити замовкнути, та просувати незалежні ЗМІ, які повідомляють про ситуацію в Білорусі - незалежно від того, з яких країн вони працюють. «Перш за все, ця допомога повинна використовуватися небюрократично і виходити за рамки існуючих програм», - зазначив Мір.

Як повідомлялося, 17 січня МЗС Німеччини оголосило, що надасть 21 млн євро на підтримку білоруського громадянського суспільства.

У вівторок, 19 січня, остаточно втратив статус засобу масової інформації білоруський сайт новин Tut.by. Минулого четверга, 14 січня, силовики три години обшукували редакцію БелаПАН, найстарішого незалежного інформаційного агентства країни: вони взяли з собою різні документи та дванадцять жорстких дисків; робота агентства «паралізована». Нині дев'ять журналістів перебувають у в'язниці в Білорусі. Шість членів незалежного прес-клубу «Білорусь» були заарештовані 21 грудня.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: tut.by