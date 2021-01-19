Литва дозволила в'їзд з гуманітарних причин майже 800 громадянам Білорусі

Право на в'їзд до Литви з особливих гуманітарних причин вже отримали 787 громадян сусідньої Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС Литви.

«Громадяни Білорусі використовують можливість приїхати в Литву з гуманітарними цілями вже більше 5 місяців. Більшість віддає перевагу короткостроковому приїзду в надії повернутися у свою країну, коли там покращиться політична ситуація, проте зростає і кількість тих людей, які хотіли б влаштуватися в Литві на тривалий час», - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

При цьому уточнюється, що 365 громадян Білорусі, які отримали такі дозволи, вже перебувають у Литві, 86 осіб попросили притулку.

Дозвіл міністра внутрішніх справ Литви видається на підставі мотивованої пропозиції МЗС про приїзд іноземця в Литву з особливих гуманітарних причин, зокрема з політичних обставин. Ідеться про активних представників опозиції, осіб, які потерпіли від репресій або зазнають переслідувань.

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Для всіх громадян Білорусі, хто прибуває до Литви, обов'язкова самоізоляція для запобігання поширенню коронавірусу.

Зазначається, що громадяни Білорусі, які бажають приїхати з особливих гуманітарних причин, мають звернутися до посольства Литви з приводу видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує наявність особливих гуманітарних причин.

Окрім того, громадяни Білорусі, які стикаються з переслідуваннями або реальною загрозою для безпеки та здоров'я, можуть звернутися з проханням про надання притулку до Служби охорони держкордону Литви або Департаменту міграції. Після розгляду прохання особа може отримати статус біженця або додатковий захист, при цьому надається дозвіл на проживання у Литві.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.