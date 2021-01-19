Литва дозволила в'їзд з гуманітарних причин майже 800 громадянам Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС Литви.
«Громадяни Білорусі використовують можливість приїхати в Литву з гуманітарними цілями вже більше 5 місяців. Більшість віддає перевагу короткостроковому приїзду в надії повернутися у свою країну, коли там покращиться політична ситуація, проте зростає і кількість тих людей, які хотіли б влаштуватися в Литві на тривалий час», - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.
При цьому уточнюється, що 365 громадян Білорусі, які отримали такі дозволи, вже перебувають у Литві, 86 осіб попросили притулку.
Дозвіл міністра внутрішніх справ Литви видається на підставі мотивованої пропозиції МЗС про приїзд іноземця в Литву з особливих гуманітарних причин, зокрема з політичних обставин. Ідеться про активних представників опозиції, осіб, які потерпіли від репресій або зазнають переслідувань.
Для всіх громадян Білорусі, хто прибуває до Литви, обов'язкова самоізоляція для запобігання поширенню коронавірусу.
Зазначається, що громадяни Білорусі, які бажають приїхати з особливих гуманітарних причин, мають звернутися до посольства Литви з приводу видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує наявність особливих гуманітарних причин.
Окрім того, громадяни Білорусі, які стикаються з переслідуваннями або реальною загрозою для безпеки та здоров'я, можуть звернутися з проханням про надання притулку до Служби охорони держкордону Литви або Департаменту міграції. Після розгляду прохання особа може отримати статус біженця або додатковий захист, при цьому надається дозвіл на проживання у Литві.
Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.