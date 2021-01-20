Чинний президент США Дональд Трамп разом із дружиною залишив резиденцію президента у Білому домі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у трансляції на YouTube.

Як повідомляє BuzzFeed, Трамп залишив Білий дім востаннє на посаді президента. Він та перша леді Меланія Трамп вилетіли з Білого дому в середу вранці до власної приватної резиденції Мар-а-Лаго у Флориді та планують прибути туди до того, як Джо Байдена буде оголошено 46-м президентом США.

Трамп буде першим президентом за 150 років, який пропустив інавгурацію свого наступника.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні задіють 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, зазвичай місце масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, закрита.

Фото: The White House