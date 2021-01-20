Китайський мільярдер Джек Ма вперше з жовтня з'явився на публіці

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма вперше з'явився на публіці після того, як у жовтні 2020 року розкритикував державну фінансову систему КНР і виступив за реформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві урядові ЗМІ.

Після цього акції Alibaba зросли на 5% на фондовій біржі Гонконгу.

Мільярдер провів відеозустріч з 100 сільськими вчителями в Китаї.

Цей щорічний захід зазвичай проводиться в курортному місті Санья, але цього разу відбувся онлайн через обмеження COVID-19.

За відео не було ясно, звідки Джек Ма вів трансляцію.

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Як повідомлялося, 24 жовтня 2020 року Джек Ма розкритикував банківську систему КНР і закликав до реформ. Про це він заявив за кілька тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO) Ant Group, дочірньої компанії Alibaba.

Проти компаній мільярдера було здійснено ряд дій, включно з антимонопольним розслідуванням щодо корпорації Alibaba Group.

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