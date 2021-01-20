Китайський мільярдер Джек Ма вперше з жовтня з'явився на публіці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві урядові ЗМІ.
Після цього акції Alibaba зросли на 5% на фондовій біржі Гонконгу.
Мільярдер провів відеозустріч з 100 сільськими вчителями в Китаї.
Цей щорічний захід зазвичай проводиться в курортному місті Санья, але цього разу відбувся онлайн через обмеження COVID-19.
За відео не було ясно, звідки Джек Ма вів трансляцію.
Як повідомлялося, 24 жовтня 2020 року Джек Ма розкритикував банківську систему КНР і закликав до реформ. Про це він заявив за кілька тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO) Ant Group, дочірньої компанії Alibaba.
Проти компаній мільярдера було здійснено ряд дій, включно з антимонопольним розслідуванням щодо корпорації Alibaba Group.
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