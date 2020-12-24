Китай почав антимонопольне розслідування щодо Alibaba

Китайське відомство з регулювання ринку почало розслідування щодо корпорації Alibaba Group.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

"... Державне управління з регулювання ринку Китаю почало розслідування щодо корпорації Alibaba Group, яка підозрюється в укладенні ексклюзивних угод про оборудки і здійсненні інших видів монополістичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

За інформацією South China Morning Post, Центробанк Китаю і органи державного фінансового контролю протягом найближчих кількох днів проведуть переговори з представниками «дочки» Alibaba - Ant Group.

У компанії заявили, що мають намір співпрацювати зі слідством.

Акції Alibaba впали на 8,9% на торгах у Гонконгу, що стало найбільшим добовим падінням з 11 листопада, водночас акції пов'язаних компаній Alibaba Pictures і Alibaba Health також впали.

Alibaba Group - китайська публічна компанія, що працює в сфері інтернет-комерції, власник веб-порталів Taobao.com, Tmall, Alibaba.com і низки нших. Основними видами діяльності є торговельні операції між компаніями за схемою B2B і роздрібна онлайн-торгівля; також володіє однією з найбільших у світі інфраструктур для хмарних обчислень, активів у сфері ЗМІ та індустрії розваг.