Франція вважає передчасним введення в ЄС «паспорта вакцинації»

У Франції вважають передчасною ініціативу щодо запровадження у Євросоюзі сертифікату про вакцинацію проти COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Обговорення питання про запровадження паспорта вакцинації є передчасним», - переконаний французький прем'єр.

Раніше таку позицію підтвердив і підтримав державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон. Урядовець відзначив, що введення такого сертифікату означатиме надання одним людям більших прав, порівняно з тими, які не мали доступу до вакцинації проти коронавірусу.

Бон зазначив, що такий підхід не відповідає стратегії Франції у забезпеченні доступу громадян до вакцини.

Як повідомлялося, Греція планує порушити питання введення єдиного в ЄС сертифікату вакцинації проти COVID-19 на відеоконференції глав держав та урядів країн-членів 21 січня.

У Європі та у деяких країнах світу національні кампанії з вакцинації проти коронавірусу розпочалися наприкінці минулого та з початку цього року.

У світі нині існує глобальний дефіцит вакцин.

Через пандемію коронавірусу у країнах ЄС введені карантинні обмеження та заборони. Зовнішні кордони залишаються закритими для масових подорожей. Всередині ЄС деякі уряди також обмежили доступ на територію своїх кран та вимагають сертифікат із негативним результатом тесту на COVID-19 або проходження самоізоляції.