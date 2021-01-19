Віденці вдруге проігнорували масове тестування на COVID-19

Жителі Відня вдруге проігнорували масове безкоштовне тестування на коронавірус: протягом 10 днів протестувалися лише близько 130 тис. осіб.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Масове тестування населення на COVID-19 тривало у майже двохмільйонній столиці Австрії з 8 по 17 січня. Пройти тест можна було, як і під час тестування минулого разу на початку грудня, у трьох великих виставкових об’єктах - Stadthalle, Marxhalle та Messe Wien. Пропускна здатність тестувальних станцій цього разу була розрахована на 900 тис. осіб.

Використовувалися швидкі тести на антиген із наданням результату на місці. У разі позитивного результату залучені медики робили більш точний ПЛР-тест для підтвердження. Тестування добровільне та безкоштовне для його учасників.

Із близько 130 тис. людей, які взяли участь у тестуванні, у 264-х було виявлено позитивний результат тесту на коронавірус (0,2% від загальної кількості).

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Австрії з 4 по 13 грудня проходило масове тестування на COVID-19, участь у якому взяли 235 тис. осіб – 13,5% від загальної кількості мешканців столиці, які могли б узяти участь у тестуванні. Коронавірус виявили у близько 600 осіб.

Загалом у Відні з початку пандемії СOVID-19 було виявлено понад 78 тис. інфікованих коронавірусом людей. Майже 74 тис. з них одужали, 1 305 осіб померли.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 078 706 випадків коронавірусу, зокрема 2 051 401 летальний, одужало 68 747 387 людей.