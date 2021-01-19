Трамп дозволив в’їзд із зони Шенгену та Бразилії, Байден хоче скасувати указ

Трамп дозволив в’їзд із зони Шенгену та Бразилії, Байден хоче скасувати указ

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування з 26 січня обмежень на в’їзд до Америки подорожувальників з Бразилії, Великої Британії, Ірландії та країн Шенгенської зони, запроваджені з метою стримання коронавірусної пандемії.

Як передає Укрінформ, текст документа опублікований на сайті Білого Дому.

В указі йдеться, що «необмежений в'їзд» до США осіб, які перебували в Шенгенській зоні, Великій Британії, Ірландії та Бразилії «більше не шкодить інтересам США».

За словами Трампа, він прийняв таке рішення після того, як Центри з контролю та профілактики захворювань у США з 26 січня зобов’язали всіх пасажирів, які подорожують до США, пред’являти негативний тест на коронавірус.

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Однак речниця обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі незабаром після опублікування указу зазначила, що з погіршенням пандемії і появою нових штамів коронавірусу «не час знімати обмеження на міжнародні подорожі».

«За порадою медичної команди наша адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження з 26 січня. Фактично, ми плануємо посилити обмежувальні заходи щодо міжнародних поїздок з метою стримування поширення COVID-19», - написала вона у Твіттері.

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Як повідомлялося, обмеження на подорожі з європейських країн були запроваджені у США в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. Подорожі з Бразилії вперше було обмежено в травні.

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