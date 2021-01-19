Трамп дозволив в’їзд із зони Шенгену та Бразилії, Байден хоче скасувати указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування з 26 січня обмежень на в’їзд до Америки подорожувальників з Бразилії, Великої Британії, Ірландії та країн Шенгенської зони, запроваджені з метою стримання коронавірусної пандемії.

Як передає Укрінформ, текст документа опублікований на сайті Білого Дому.

В указі йдеться, що «необмежений в'їзд» до США осіб, які перебували в Шенгенській зоні, Великій Британії, Ірландії та Бразилії «більше не шкодить інтересам США».

За словами Трампа, він прийняв таке рішення після того, як Центри з контролю та профілактики захворювань у США з 26 січня зобов’язали всіх пасажирів, які подорожують до США, пред’являти негативний тест на коронавірус.

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Однак речниця обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі незабаром після опублікування указу зазначила, що з погіршенням пандемії і появою нових штамів коронавірусу «не час знімати обмеження на міжнародні подорожі».

«За порадою медичної команди наша адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження з 26 січня. Фактично, ми плануємо посилити обмежувальні заходи щодо міжнародних поїздок з метою стримування поширення COVID-19», - написала вона у Твіттері.

Як повідомлялося, обмеження на подорожі з європейських країн були запроваджені у США в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. Подорожі з Бразилії вперше було обмежено в травні.