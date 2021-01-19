У ПА ОБСЄ закликають Росію припинити політичне переслідування Навального

Керівництво загального комітету з питань демократії, прав людини й гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ засудило затримання російського опозиціонера Навального.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна спільна заява голови комітету Кіріакоса Хаджиянні (Кіпр), заступника голови комітету Майкла Георга Лінка (ФРН) та доповідача Карі Генріксен (Норвегія) оприлюднена на сайті ОБСЄ.

"Олексій Навальний переживши нещодавно спробу вбивства та численні політично вмотивовані арешти у минулому. На жаль, його проблеми у не завершилися, оскільки зараз він знову перебуває під вартою, і йому загрожує до 13 років ув’язнення. Його затримання російською владою під час повернення додому є неприпустимим", - йдеться у заяві.

Зазначається, що політичні опоненти уряду будь-якої країни на території ОБСЄ повинні мати право висловлювати свою думку.

"Ми закликаємо російську владу виконати свої зобов'язання відповідно до ОБСЄ та згідно з Європейською конвенцією з прав людини - і припинити політично мотивоване переслідування", - заявили у ПА ОБСЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування і курс реабілітації після отруєння речовиною групи "Новичок" наприкінці серпня минулого року.

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