Арешт Навального: Чехія може порушити у ЄС питання санкцій у відповідь

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршичек планує порушити питання про застосування санкцій Євросоюзу у зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Петршичек написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Російський режим порушує міжнародні договори про права людини. Я буду намагатися порушити це питання на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ», - повідомив глава МЗС Чехії.

The arrest of @navalny is politically motivated. He was detained for his views, not for what he was formally accused of. The Russian regime is thereby violating international human rights treaties. I will seek to address this at the next meeting of the EU Foreign Affairs Council. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021

Він назвав арешт російського опозиціонера «політично вмотивованим». «Його затримали за його погляди, а не за те, в чому формально обвинувачують», - зазначив Петршичек.

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На можливі санкції натякнув у Tвіттері й прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш: «Арешт Олексія Навального тільки підсилює відчуття останніх років, що Росія віддаляється від спільноти демократичних держав. Буду вирішувати, що ми можемо зробити на рівні ЄС у цьому випадку».

Zatčení Alexeje Navalného jen potvrzuje pocit posledních let, že se Rusko vzdaluje od společenství demokratických států. Budu řešit, co v tomto případě můžeme dělat na úrovni EU. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 17, 2021

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий незабаром після прибуття в Москву з Берліна, де лікувався і проходив курс реабілітації після отруєння речовиною групи «Новичок» наприкінці серпня минулого року.