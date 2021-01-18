Берлін вимагає негайного звільнення Навального

Німеччина, звідки російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви і був негайно затриманий, вимагає негайного його звільнення.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у понеділок, 18 січня, передає кореспондент Укрінформу.

«Росія пов'язана власною конституцією та міжнародними зобов'язаннями з принципами верховенства права та захисту цивільних прав. Звичайно, ці принципи повинні застосовуватися і до Олексія Навального. Його слід негайно звільнити», - заявив міністр.

Він підкреслив, що після одужання Навальний прийняв свідоме рішення повернутися в Росію, бо бачить там «особисту і політичну батьківщину». Той факт, що його заарештувала російська влада відразу після прибуття, є «абсолютно незрозумілим», зазначив Маас.

Також Маас нагадав, що Навальний став жертвою «серйозної спроби отруєння на російській землі». У Берліні продовжують сподіватися, що Росія зробить все можливе для повного розслідування цього нападу та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня був затриманий без пояснень у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво», куди прилетів літаком з Німеччини. У Берліні, в клініці Шаріте, Навальний проходив лікування після отруєння в Томську, після цього – курс реабілітації. При цьому він завжди заявляв про намір повернутись в Росію.