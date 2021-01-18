Берлін вимагає негайного звільнення Навального

Берлін вимагає негайного звільнення Навального

Укрінформ
Німеччина, звідки російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви і був негайно затриманий, вимагає негайного його звільнення.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у понеділок, 18 січня, передає кореспондент Укрінформу.

«Росія пов'язана власною конституцією та міжнародними зобов'язаннями з принципами верховенства права та захисту цивільних прав. Звичайно, ці принципи повинні застосовуватися і до Олексія Навального. Його слід негайно звільнити», - заявив міністр.

Він підкреслив, що після одужання Навальний прийняв свідоме рішення повернутися в Росію, бо бачить там «особисту і політичну батьківщину». Той факт, що його заарештувала російська влада відразу після прибуття, є «абсолютно незрозумілим», зазначив Маас.

Також Маас нагадав, що Навальний став жертвою «серйозної спроби отруєння на російській землі». У Берліні продовжують сподіватися, що Росія зробить все можливе для повного розслідування цього нападу та притягнення винних до відповідальності.

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Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня був затриманий без пояснень у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво», куди прилетів літаком з Німеччини. У Берліні, в клініці Шаріте, Навальний проходив лікування після отруєння в Томську, після цього – курс реабілітації. При цьому він завжди заявляв про намір повернутись в Росію.

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