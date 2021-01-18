Трамп готується підписати близько 100 помилувань в останній день своєї каденції

У вівторок, в останній день перед інавгурацією нового президента США Джо Байдена, чинний глава Білого дому планує підписати близько 100 помилувань.

Про це повідомили CNN одразу три джерела, обізнані з планами Трампа, передає Укрінформ.

«Це буде велика серія помилувань, що включатиме злочинців у економічній сфері, гучних реперів, а також інших осіб», - уточнюється в повідомленні.

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Щонайменше два джерела підтвердили, що в неділю в Білому домі відбулася нарада, на якій були уточнені списки помилувань. Водночас станом на понеділок, немає підтверджень, що до цього писку увійде сам Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року Дональд Трамп помилував більшість своїх помічників та соратників, які були засуджені внаслідок «російського розслідування» спецпрокурора США Роберта Мюллера.