Трамп готується підписати близько 100 помилувань в останній день своєї каденції
Укрінформ
У вівторок, в останній день перед інавгурацією нового президента США Джо Байдена, чинний глава Білого дому планує підписати близько 100 помилувань.
Про це повідомили CNN одразу три джерела, обізнані з планами Трампа, передає Укрінформ.
«Це буде велика серія помилувань, що включатиме злочинців у економічній сфері, гучних реперів, а також інших осіб», - уточнюється в повідомленні.
Щонайменше два джерела підтвердили, що в неділю в Білому домі відбулася нарада, на якій були уточнені списки помилувань. Водночас станом на понеділок, немає підтверджень, що до цього писку увійде сам Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року Дональд Трамп помилував більшість своїх помічників та соратників, які були засуджені внаслідок «російського розслідування» спецпрокурора США Роберта Мюллера.