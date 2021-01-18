Пандемія COVID-19 відкинула галузь пасажирських авіаперевезень до рівня 2003 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
Як зазначається, лише 1,8 мільярда пасажирів піднялися у повітря протягом першого року пандемії, тоді як у 2019 році таких було 4,5 млрд.
Унаслідок пандемії авіакомпанії втратили 370 мільярдів доларів, а летовища по всьому світу та постачальники аеронавігаційних послуг — 115 мільярдів та 13 мільярдів відповідно.
У регіональному розрізі найбільше втрат зазнав Азійсько-Тихоокеанський регіон ($120 млрд), далі Європа (100 млрд) та Північна Америка (88 млрд дол.). Латинська Америка та Карибський басейн, Близький Схід та Африка — 26 млрд, 22 млрд та 14 млрд доларів відповідно.
В ІКАО зазначають, що за найоптимістичнішим сценарієм до червня 2021 року світовий пасажиропотік може відновитися на 71% щодо рівня 2019 року. Натомість більш песимістичний сценарій передбачає лише 49% відновлення.
Нагадаємо: за даними Worldometer, у світі зареєстровано 95,433,831 випадок коронавірусу, зокрема 2,038,602 смерті та 68,137,674 одужання.