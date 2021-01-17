В Італії від COVID-19 уже померли понад 82 тисячі осіб

В Італії упродовж останньої доби померли 377 хворих на коронавірусну хворобу, а загальна кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19, з початку пандемії зросла до 82 177 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

В Італії з початку пандемії вже 2 381 277 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 12 415 нових випадків захворювання.

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії, наразі становить 1 745 726 осіб, 16 510 з яких отримали негативні результати тестів упродовж останньої доби.

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Упродовж останньої доби в Італії було зроблено 211 778 тестів на COVID-19, минулої доби в країні зробили - 260 704 тести.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 січня у світі зареєстровано 94 968 081 випадок коронавірусу, зокрема 2 031 282 смерті та 67 786 759 одужань.