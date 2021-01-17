Австрія продовжила локдаун через нові штами COVID-19

Із метою не допустити поширення нових штамів коронавірусу, уряд Австрії продовжив дію вже третього оголошеного в країні локдауну, що мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень - до 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це інформує AP.

За словами канцлера Австрії Себастьяна Курца, упродовж наступних семи днів хочуть домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб: наразі цей показник становить 131.

«Наша мета – досягти цього показника... до 8 лютого та зробити 8 лютого перші кроки щодо скасування обмежень», – зазначив канцлер.

Починаючи з 25 січня, громадяни також повинні будуть носити справжні захисні маски у громадському транспорті та в приміщеннях, а не тканинні покриття для обличчя. Люди з низьким рівнем заробітку отримають такі маски безкоштовно, заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер.

Курц додав, що Австрія хоче уникнути ситуації зі швидким поширенням нових штамів COVID-19, що спостерігається у Британії та Ірландії.

Канцлер зазначив, що в Австрії насамперед мають відкритися школи, музеї, крамниці, які торгують товарами не першої необхідності, і такі заклади, як перукарні. Однак готелям та підприємствам громадського харчування доведеться чекати довше - відповідні рішення будуть ухвалені в середині лютого.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 січня у світі зареєстровано 94 968 081 випадок коронавірусу, зокрема 2 031 282 смерті та 67 786 759 одужань.

Згідно з даними сайту Worldometer, в Австрії виявлено 393 778 випадків заражень, померли 7 082 інфікованих.