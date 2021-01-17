Пандемія COVID-19: кількість померлих у світі перевищила два мільйони

Станом на ранок 17 січня у світі зареєстровано 94 968 081 випадок коронавірусу, зокрема 2 031 282 смерті та 67 786 759 одужань.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

На сьогодні у США зареєстровано 24 306 043 випадків COVID-19, зокрема 405 261 смерть, в Індії - 10 558 710 (152 311 смертей), в Бразилії 8 456 705 (209 350 смертей), в РФ 3 544 623 (65 085 смертей).

Україна посідає 17-ту сходинку у загальній статистиці захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявили 5 990 нових випадків COVID-19, померли 116 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 160 682 особи, померло 20 802 людини.