Через витік вуглекислого газу в Італії загинули п’ятеро осіб

Унаслідок вірогідного витоку вуглекислого газу в домі для літніх людей поблизу Рима загинуло п’ятеро осіб, ще семеро було госпіталізовано.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву Національної пожежної служби Італії пише Сіньхуа.

“П’ятеро людей загинуло й ще семеро потрапили до лікарень у важкому стані через вірогідне отруєння чадним газом у будинку для літніх людей поблизу Риму”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент трапився в місті Ланувіо у 30 км від Риму.

“Усі п’ятеро загиблих мешкали у будинку для літніх людей. Їх вік був від 80 до 99 років”, - розповіли пожежники.

Серед семи постраждалих п’ятеро були резидентами, а двоє — співробітниками закладу тривалого догляду.