У Роттердамі вибух пошкодив будинки й авто, ЗМІ повідомляють про гранату

Щонайменше сім будинків отримали пошкодження у результаті потужного вибуху на півдні нідерландського міста Роттердам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS.

Вже також відомо про пошкодження ще декількох автомобілів.

У поліції розповіли, що потужний вибух стався в ніч на понеділок о 3-й годині. При цьому ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

За даними журналіста телеканалу RTV Rijnmond, сам вибух спричинила ручна граната, яку невідомі кинули в один із постраждалих будинків.

Правоохоронці поки що не підтверджують цю версію, і продовжують розслідування інциденту.

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Зазначається, що наразі поліція також проводить слідство щодо підпалу автомобіля у наближеному до Роттердаму місті Барендрехт, який може бути пов'язаний із нічним потужним вибухом у самому Роттердамі.

Як повідомляв Укрінформ, в італійському Неаполі евакуювали лікарню Ospedale del Mare, в якій лікували хворих на COVID-19, через вибух на автостоянці біля лікарні вранці 8 січня.

Фото: WILLEM DUIVESTEIN / nos.nl