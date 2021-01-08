У Неаполі через вибух евакуювали COVID-лікарню
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local it.
Рятувальники повідомили, що вибух стався у газових трубах.
У землі утворилася діра площею понад 500 квадратних метрів, куди пропалилися кілька автомобілів, припаркованих біля лікарні.
🔴 #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue) dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte nella voragine aperta nel parcheggio dell’ospedale pic.twitter.com/06a9bWRb3c— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021
Наразі не повідомляється про наявність жертв внаслідок вибуху.
Лікарню Ospedale del Mare евакуювали, а COVID-центр тимчасово закрили, оскільки зараз він не має водопостачання та користується резервними електрогенераторами.
Раніше Укрінформ повідомляв, що внаслідок вибуху в кафе у сербському місті Урошевац постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти. За неофіційною інформацією, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю.
Фото Vigili del Fuoco