У Неаполі через вибух евакуювали COVID-лікарню

В італійському Неаполі евакуювали лікарню Ospedale del Mare, в якій лікували хворих на COVID-19, через вибух на автостоянці біля лікарні вранці 8 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local it.

Рятувальники повідомили, що вибух стався у газових трубах.

У землі утворилася діра площею понад 500 квадратних метрів, куди пропалилися кілька автомобілів, припаркованих біля лікарні.

🔴 #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue) dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte nella voragine aperta nel parcheggio dell’ospedale pic.twitter.com/06a9bWRb3c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

Наразі не повідомляється про наявність жертв внаслідок вибуху.

Лікарню Ospedale del Mare евакуювали, а COVID-центр тимчасово закрили, оскільки зараз він не має водопостачання та користується резервними електрогенераторами.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що внаслідок вибуху в кафе у сербському місті Урошевац постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти. За неофіційною інформацією, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю.

Фото Vigili del Fuoco