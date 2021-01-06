Через вибух у сербському кафе постраждали понад 40 осіб

У сербському місті Урошевац стався вибух в кафе, в результаті якого постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РТС.

У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані. Дванадцять постраждалих доставили в клінічний центр Приштини. Вік потерпілих — від 20 до 45 років. Крім того, серед поранених є двоє дітей.

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"Чотири людини отримали серйозні опіки та знаходяться в смертельній небезпеці", - повідомив директор місцевої лікарні Джетон Зеджирі.

За неофіційною інформацією, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю, зазначає "Sputnik Сербія".

Вибух у сербському кафе: постраждали понад 40 осіб / Фото: Косово онлайн

Після вибуху до місця події виїхали поліція, а також бригади швидкої допомоги, лікарі яких реанімували та госпіталізували в терміновому порядку всіх тих, хто перебував у вкрай важкому стані, зазначає Kosovo online.

Фото: Косово онлайн