Через вибух у сербському кафе постраждали понад 40 осіб
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РТС.
У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані. Дванадцять постраждалих доставили в клінічний центр Приштини. Вік потерпілих — від 20 до 45 років. Крім того, серед поранених є двоє дітей.
"Чотири людини отримали серйозні опіки та знаходяться в смертельній небезпеці", - повідомив директор місцевої лікарні Джетон Зеджирі.
За неофіційною інформацією, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю, зазначає "Sputnik Сербія".Вибух у сербському кафе: постраждали понад 40 осіб / Фото: Косово онлайн
Після вибуху до місця події виїхали поліція, а також бригади швидкої допомоги, лікарі яких реанімували та госпіталізували в терміновому порядку всіх тих, хто перебував у вкрай важкому стані, зазначає Kosovo online.
Фото: Косово онлайн