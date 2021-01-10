На Херсонщині у чоловіка прямо на вулиці знайшли зброю та гранати

На Херсонщині поліціянти вилучили у чоловіка зброю, гранати та набої.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Голопристанські оперативники отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Підозрюваного затримали на автостанції. Під час особистого огляду у нього вилучили сумку, в якій знаходились обріз мисливської рушниці, граната Ф-1, граната РГН та понад 100 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зловмисником виявився 37-річний херсонець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру.

Нині поліціянти перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів та зброї. Вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному може загрожувати до 7 років позбавлення волі.