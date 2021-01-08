Поліція шукала у мешканця Слов’янська наркотики, а знайшла ще й арсенал

На Донеччині у мешканця Слов’янська поліція вилучила понад 300 набоїв різного калібру, чотири пістолети, а також наркотики.

Як передає Укрінформ, про це 7 січня повідомили в поліції Донецької області.

До поліції надійшла інформація про те, що мешканець Слов’янська у себе вдома зберігає наркотики.

Зазначається, що в ході обшуку помешкання підозрюваного поліцейські виявили 50 набоїв калібром 9 мм та ще 31 - калібром 5,45 мм, а також набої різного калібру у кількості 234 шт., 4 пістолети.

Окрім того, було вилучено три поліетиленові пакети з імовірно наркотичною речовиною загальною вагою близько 300 грамів.

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Вилучені зброя та наркотики направлені на експертизу. Після отримання висновку буде прийнято рішення щодо притягнення власника арсеналу до кримінальної відповідальності.