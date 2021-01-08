Поліція шукала у мешканця Слов’янська наркотики, а знайшла ще й арсенал

Поліція шукала у мешканця Слов’янська наркотики, а знайшла ще й арсенал

Фото
Укрінформ
На Донеччині у мешканця Слов’янська поліція вилучила понад 300 набоїв різного калібру, чотири пістолети, а також наркотики.

Як передає Укрінформ, про це 7 січня повідомили в поліції Донецької області.

До поліції надійшла інформація про те, що мешканець Слов’янська у себе вдома зберігає наркотики.

Зазначається, що в ході обшуку помешкання підозрюваного поліцейські виявили 50 набоїв калібром 9 мм та ще 31 - калібром 5,45 мм, а також набої різного калібру у кількості 234 шт., 4 пістолети.

Окрім того, було вилучено три поліетиленові пакети з імовірно наркотичною речовиною загальною вагою близько 300 грамів.

Читайте також: Поряд з урядовим кварталом в Нацакадемії аграрних наук знайшли арсенал зброї

Вилучені зброя та наркотики направлені на експертизу. Після отримання висновку буде прийнято рішення щодо притягнення власника арсеналу до кримінальної відповідальності.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-