У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната, є загиблий

У Миколаєві у дворі приватного домоволодіння вибухнула граната, унаслідок чого загинув 51-річний місцевий мешканець

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Заводському районі надійшло до поліції сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками, вибухнула граната РГД-5», - йдеться у повідомленні.

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Основні версії загибелі потерпілого, які розглядає наразі поліція, самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».