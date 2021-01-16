В Уганді на виборах переміг президент, який править уже 34 роки

Чинний президент Уганди Йовері Мусевені, який перебуває на посаді з 1986 року, знову переміг на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними виборчої комісії, Мусевені отримав 59% голосів виборців, а його суперник – опозиційний кандидат Бобі Вайн – 35%.

Вайн, у свою чергу, пообіцяв довести, що результати виборів були сфальсифіковані, як тільки доступ до Інтернету в країні буде відновлений.

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У п'ятницю Вайн заявив, що його будинок оточили солдати, після чого увірвалися до нього.

38-річний Бобі Вайн, справжнє ім'я якого - Роберт К’ягулані, був однією з головних музичних зірок Уганди в 2000-х роках. Зараз він – головний опозиційний кандидат у президенти Уганди та депутат парламенту.

Як повідомлялося, в Уганді 14 січня відбулися президентські вибори. Телекомунікаційний регулятор Уганди розіслав інтернет-провайдерам вказівку - заблокувати доступ до соціальних мереж на період їх проведення.

У моніторинговій агенції NetBlocks заявили: її дані показують, що Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber та Google Play Store перебувають у розширеному переліку сайтів, недоступних основним операторам інтернету в Уганді.

11 січня компанія Facebook заявила про видалення низки облікових записів, начебто пов’язаних із міністерством інформації Уганди. Ці сторінки, як вважається, використовувалися для штучного накручування популярності провладних дописів.

Фото: Twitter