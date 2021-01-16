У Киргизстані назвали переможця президентських виборів

ЦВК Киргизстану оприлюднила остаточні підсумки дострокових виборів президента, які пройшли в країні 10 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє kloop.kg.

За даними ЦВК, на виборах президента перемагає Садир Жапаров із результатом 79,23% голосів.

Загалом на президентських виборах проголосували 39,75% від усіх виборців - це рекордно низька явка за всю історію Киргизстану. Вибори вважаються такими, що відбулися, тому що в новому законі «Про вибори» немає мінімального порогу виборців.

Наступним за Жапаровим йде Адахан Мадумаров із результатом 6,78%.

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Як повідомляє Укрінформ, Садир Жапаров прийшов до влади у Киргизстані після жовтневих протестів проти результатів парламентських виборів, які згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконуючого обов'язки глави держави та припинив виконання обов'язків прем'єра.