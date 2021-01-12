Україна та Алжир проведуть нові раунди ділових переговорів у лютому-березні

Україна та Алжир домовилися провести у лютому-березні нові раунди ділових переговорів для встановлення прямих контактів між зацікавленими представниками бізнес-кіл обох країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу посольства України в Алжирі, про це йшлося під час зустрічі посла Максима Субха з делегацію керівництва Міжнародної консалтингової компанії BG на чолі з її генеральним менеджером Рассімом Бенганемом.

«За результатами переговорів та з урахуванням діючих карантинних обмежень було домовлено опрацювати можливість організації у лютому-березні кількох спільних бізнес-вебінарів та форумів, спрямованих на встановлення прямих контактів між зацікавленими представниками бізнес-кіл України та Алжиру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Міжнародна консалтингова компанія BG сприяє розвитку алжирського експорту та залученню досвіду іноземних компаній з метою створення спільних підприємств на території Алжиру та реалізації виготовленої ними продукції на внутрішньому ринку АНДР й експорту до інших країн Африки.