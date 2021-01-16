Американці торік придбали рекордну кількість зброї

Минулого року ФБР провело рекордну кількість перевірок для видачі дозволів на придбання у США вогнепальної зброї.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Business Insider.

“У ФБР заявили, що у 2020-му обробили рекордні 39,7 млн запитів на перевірку особи для придбання вогнепальної зброї, що набагато більше, ніж у будь-який інший рік з часу початку ведення обліку в 1998-му”, - йдеться у матеріалі.

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Видання зауважує, що кількість проведених перевірок особи не відповідає безпосередньо кількості проданих одиниць зброї, оскільки вимагається й для інших дозволів, приміром, на приховане носіння зброї. Утім, перевірки особи є важливим показником продажів.

“Перевірки, пов’язані винятково із купівлею вогнепальної зброї також досягли рекордних показників у 21 мільйон, відповідно до торговельної організації Національна фундація стрілецького спорту. Це становить зростання на 60% у порівнянні із 2019-им, коли було проведено 13,2 млн подібних перевірок”, - стверджує Business Insider.

Експерти вказують, що зростання продажів зброї у США пов’язане із трьома головними факторами: пандемією коронавірусу, літніми протестами після смерті Джорджа Флойда і президентськими виборами.