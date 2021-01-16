Найпотужніший збройний лобіст США оголосив про банкрутство

Найпотужніший збройний лобіст США оголосив про банкрутство

Укрінформ
Найпотужніший лобіст вільного продажу зброї в США, Національна стрілецька асоціація Америки, яка також вважається одним із головних партнерів Республіканської партії, оголосила про своє банкрутство.

Про це повідомив у п’ятницю CNN із посиланням на судові документи, подані в штаті Техас, передає Укрінформ.

«Національна стрілецька асоціація Америки (NRA), головне збройне лобі країни, подала заяву про добровільне банкрутство»,- зазначається в повідомленні.

Асоціація планує закрити свої представництва в штаті Нью-Йорк, де вона була заснована в 1871 році, та перекваліфікуватися на некомерційну організацію в Техасі під назвою «Проєкт свобода».

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Рішення про банкрутство було прийняте на тлі звинувачень керівництва NRA у фінансовій безгосподарності впродовж останніх років. Зокрема, в серпні, генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов, звинувативши вище керівництво NRA в порушенні законів, що регулюють діяльність некомерційних груп. Крім того, звинувачення стосувалися використання мільйонів доларів із резервів організації для особистого користування лідерами NRA, а також податкового шахрайства.

Джеймс стверджувала, що керівництво асоціації «запровадило культуру безгосподарного ведення бізнесу», що принесло користь їхнім сім’ям та друзям, однак спричинило втрати для NRA понад $63 млн за останні три роки. У відповідь асоціація подала зустрічний позов, стверджуючи, що генпрокурор перешкоджає правам, визначеним першою поправкою Конституції США.

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Після оголошення NRA про банкрутство генпрокурор Джеймс також виступила із заявою, підкресливши, що асоціація «нарешті відповідає своєму моральному статусу – банкрутству». Вона також додала, що поки справа розглядається, влада штату не дозволить NRA уникнути підзвітності та нагляду з боку офісу генпрокурора Нью-Йорку.

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