Найпотужніший збройний лобіст США оголосив про банкрутство

Найпотужніший лобіст вільного продажу зброї в США, Національна стрілецька асоціація Америки, яка також вважається одним із головних партнерів Республіканської партії, оголосила про своє банкрутство.

Про це повідомив у п’ятницю CNN із посиланням на судові документи, подані в штаті Техас, передає Укрінформ.

«Національна стрілецька асоціація Америки (NRA), головне збройне лобі країни, подала заяву про добровільне банкрутство»,- зазначається в повідомленні.

Асоціація планує закрити свої представництва в штаті Нью-Йорк, де вона була заснована в 1871 році, та перекваліфікуватися на некомерційну організацію в Техасі під назвою «Проєкт свобода».

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Рішення про банкрутство було прийняте на тлі звинувачень керівництва NRA у фінансовій безгосподарності впродовж останніх років. Зокрема, в серпні, генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов, звинувативши вище керівництво NRA в порушенні законів, що регулюють діяльність некомерційних груп. Крім того, звинувачення стосувалися використання мільйонів доларів із резервів організації для особистого користування лідерами NRA, а також податкового шахрайства.

Джеймс стверджувала, що керівництво асоціації «запровадило культуру безгосподарного ведення бізнесу», що принесло користь їхнім сім’ям та друзям, однак спричинило втрати для NRA понад $63 млн за останні три роки. У відповідь асоціація подала зустрічний позов, стверджуючи, що генпрокурор перешкоджає правам, визначеним першою поправкою Конституції США.

Після оголошення NRA про банкрутство генпрокурор Джеймс також виступила із заявою, підкресливши, що асоціація «нарешті відповідає своєму моральному статусу – банкрутству». Вона також додала, що поки справа розглядається, влада штату не дозволить NRA уникнути підзвітності та нагляду з боку офісу генпрокурора Нью-Йорку.