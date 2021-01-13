Нью-Йорк збирається розірвати всі контракти з компанією Трампа

Нью-Йорк розірве ділові контракти з компанією Президента США Дональда Трампа Trump Organization після заворушень біля будинку Конгресу.

Про це заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, передає Укрінформ з посиланням на АР.

«Я тут, щоб оголосити, що місто Нью-Йорк розриває усі контракти з Trump Organization», - сказав де Блазіо.

Trump Organization має міський контракт на експлуатацію двох льодових ковзанок і каруселі у Центральному парку, а також поля для гольфу у Бронксі.

Мер наголосив, що компанія Трампа отримує від цих локацій близько 17 мільйонів доларів на рік.

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Як повідомляє агентство, це ще один приклад того, як заворушення 6 січня у Вашингтоні, які вчинили радикальні прихильники Трампа, впливають на бізнес-інтереси Президента-республіканця.

Як повідомляв Укрінформ, Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA) не проводитиме один із чотирьох найважливіших світових турнірів з гольфу в 2022 році на полі в Бедмінстері у Нью-Джерсі, що належить Трампу. Причиною стали нещодавні заворушення під час штурму Капітолію.

6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Його інавгурація відбудеться 20 січня.