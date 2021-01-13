Пенс відмовився застосувати проти Трампа поправку до конституції про відставку

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що не вважає відсторонення від влади Дональда Трампа відповідно до 25-ї поправки кроком, який відповідає конституції країни.

Про це Майк Пенс заявив в офіційному листі спікерці Палати представників Ненсі Пелосі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зараз, коли залишилося вісім днів президентського терміну, ви та демократичний кокус вимагаєте від уряду і від мене застосувати 25-ту поправку. Я не думаю, що такі дії відповідають найкращим інтересам нашої нації або нашій конституції», - зазначив віцепрезидент.

Він підкреслив, що події 6 січня, коли стався напад на Конгрес США, «шокували й засмутили» американців. Пенс висловив вдячність керівництву парламенту за те, що справу із затвердженням результатів виборів вдалося довести до кінця.

«Це був момент, який продемонстрував американському народові ту єдність, яка досі можлива в Конгресі, коли в цьому виникає найбільша необхідність», - заявив Пенс.

Водночас він зауважив, що не може піддатися на політичний тиск та застосувати рішення, яке перевищує його конституційні повноваження. Віцепрезидент підкреслив, що 25-та поправка до конституції створена, аби замінити непрацездатного чи недієздатного президента, а не для того, щоб стати засобом «покарання чи узурпації».

Віцепрезидент США у цьому зв’язку закликав Конгрес уникати дій, які ще більше розколюють суспільство й розпалюють пристрасті, та докласти зусиль, аби зменшити градус напруження.

«Я обіцяю вам, що продовжу робити свій внесок у роботу з новою адміністрацією для забезпечення впорядкованої передачі влади», - підкреслив Пенс.

Як повідомляв Укрінформ, демократична більшість у Палаті представників заявила, що віцепрезидент Пенс повинен застосувати 25-ту поправку до конституції США, аби позбавити повноважень Трампа за його роль у нападі на Конгрес. Інакше демократи погрожують ініціювати процедуру імпічменту чинного президента США.