Пенс відмовився застосувати проти Трампа поправку до конституції про відставку

Пенс відмовився застосувати проти Трампа поправку до конституції про відставку

Документ
Укрінформ
Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що не вважає відсторонення від влади Дональда Трампа відповідно до 25-ї поправки кроком, який відповідає конституції країни.

Про це Майк Пенс заявив в офіційному листі спікерці Палати представників Ненсі Пелосі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зараз, коли залишилося вісім днів президентського терміну, ви та демократичний кокус вимагаєте від уряду і від мене застосувати 25-ту поправку. Я не думаю, що такі дії відповідають найкращим інтересам нашої нації або нашій конституції», - зазначив віцепрезидент.

Він підкреслив, що події 6 січня, коли стався напад на Конгрес США, «шокували й засмутили» американців. Пенс висловив вдячність керівництву парламенту за те, що справу із затвердженням результатів виборів вдалося довести до кінця.

«Це був момент, який продемонстрував американському народові ту єдність, яка досі можлива в Конгресі, коли в цьому виникає найбільша необхідність», - заявив Пенс.

Водночас він зауважив, що не може піддатися на політичний тиск та застосувати рішення, яке перевищує його конституційні повноваження. Віцепрезидент підкреслив, що 25-та поправка до конституції створена, аби замінити непрацездатного чи недієздатного президента, а не для того, щоб стати засобом «покарання чи узурпації».

Віцепрезидент США у цьому зв’язку закликав Конгрес уникати дій, які ще більше розколюють суспільство й розпалюють пристрасті, та докласти зусиль, аби зменшити градус напруження.

Читайте також: Трамп - про свою ймовірну відставку: Будьте обережні з бажаннями

«Я обіцяю вам, що продовжу робити свій внесок у роботу з новою адміністрацією для забезпечення впорядкованої передачі влади», - підкреслив Пенс.

Як повідомляв Укрінформ, демократична більшість у Палаті представників заявила, що віцепрезидент Пенс повинен застосувати 25-ту поправку до конституції США, аби позбавити повноважень Трампа за його роль у нападі на Конгрес. Інакше демократи погрожують ініціювати процедуру імпічменту чинного президента США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-