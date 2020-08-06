У США вимагають розформувати одну з найвпливовіших організацій NRA

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летісія Джеймс подала до суду позов із вимогою розформувати Національну стрілецьку асоціацію (NRA), яка вважається однією з найвпливовіших організацій у країні, через розтрату грошей.

Сам позов був поданий до Верховного суду штату Нью-Йорк, передає Укрінформ із посиланням на CNBC.

За словами Джеймс, керівництво неурядової організації використовувало пожертви на мільйони доларів на персональні витрати. Вона додала, що за три роки NRA втратила 64 мільйони доларів США, які були витрачені на особисті поїздки, приватні літаки й дорогі вечері керівництва.

Генпрокурор також вимагає від чотирьох керівників організації компенсувати збитки.

Зазначається, що в самій організації ще не прокоментували новину.

Як відомо, Національна стрілецька асоціація (NRA) є некомерційною організацією, яка об'єднує прихильників прав на зберігання й носіння вогнепальної зброї. Вона вважається однією із найбільш впливових лобістських груп у Вашингтоні. Й хоча NRA позиціонує себе як позапартійна структура, вона відкрито підтримує політику Республіканської партії та республіканських кандидатів у президенти.

Національна стрілецька асоціація США донедавна була також об'єктом інтересів Росії. Торік суд США виніс вирок російській шпигунці Марії Бутіній, яка намагалася проникнути в керівні кола республіканців через NRA.