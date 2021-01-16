Глава МОЗ США подав у відставку, закликавши Трампа мирно передати владу

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар подав президенту Трампу офіційного листа щодо своєї відставки з 20 січня у зв’язку з набуттям повноважень уряду Джо Байдена, закликавши чинного главу Білого дому до мирної передачі влади.

Зміст листа оприлюднило в п’ятницю американське видання The Hill, передає Укрінформ.

«Атаки на Капітолій були нападом на нашу демократію й традицію мирної передачі влади, яку Сполучені Штати Америки першими подарували світу. Благаю вас надалі однозначно засуджувати будь-яку форму насильства та вимагати, щоби ніхто не спробував зірвати інавгурацію в Вашингтоні чи деінде, а також продовжувати беззастережно підтримувати мирну та впорядковану передачу влади 20 січня 2021 року», - наголосив Азар у листі до чинного президента.

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Міністр також підкреслив, що залишається в адміністрації Трампа до останнього дня її повноважень «у найкращих інтересах народу», оскільки пандемія коронавірусу продовжує спустошувати Сполучені Штати.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація президента Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Через карантинні обмеження, а також загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Центр столиці США вже повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

Для посилення заходів безпеки до Вашингтона прибули понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

Фото: twitter.com/SecAzar