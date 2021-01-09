Троє керівників служб безпеки Капітолію пішли у відставку

У США троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли у відставку у зв’язку із захопленням будівлі Конгресу прихильниками Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що американські законодавці, які були вимушені евакуюватися під час штурму з боку агресивного натовпу, звернулися з вимогами про відставку високопосадовців, відповідальних за безпеку Капітолію.

"Я звернувся із запитом і отримав негайну відставку парламентського пристава Сенату", - заявив лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл.

Парламентський пристав Палати представників також подав у відставку.

Як зазначається, система парламентських приставів включає 800 відповідальних за безпеку Конгресу. Поліція Капітолію налічує 2300 співробітників та офіцерів.

"Про свою відставку оголосив і голова поліції Капітолію Стівен Санд. До його відставки закликала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона заявила журналістам, що не могла зв’язатись із Сандом після середи, коли стався напад на Капітолій", - додає видання.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.