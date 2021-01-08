Полісмен став п’ятою жертвою сутичок біля Конгресу - CNN

Унаслідок учорашніх сутичок між прихильниками Трампа та правоохоронцями у Вашингтоні загинув поліцейський.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах оприлюднив канал CNN.

“Офіцер поліції Капітолія загинув унаслідок подій, пов’язаних із заворушеннями у середу, коли прибічники президента Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблий правоохоронець став п’ятою жертвою заворушень.

“Одна жінка померла від вогнепальних поранень, заподіяних поліцією Капітолію, коли натовп прорвався до Конгресу. У трьох інших сталися летальні випадки внаслідок надзвичайної ситуації”, - нагадує CNN.

Загалом у ході цих подій поліція затримала 52 особи.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які прорвалися в будівлю.

Попри все у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

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